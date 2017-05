Islamitisch vrijdaggebed voor het eerst geleid door vrouw

Eigenlijk kan het niet. Toch leidt vanmiddag in Nederland een vrouw in het openbaar het islamitische vrijdagmiddaggebed. Dat schrijft de krant Trouw. Het is de eerste keer in de Nederlandse geschiedenis dat een vrouw die taak op zich neemt. Traditioneel is deze aan mannen voor­behouden.

Amina Wadud, een Amerikaanse islamitische theoloog die strijdt voor vrouwenrechten, spreekt het gebed vanmiddag uit in de bekende Amsterdamse concertzaal Paradiso. Wadud is in Nederland op uitnodiging van de Nederlandse opiniemaakster Hasna El Maroudi. Volgens islamologen is vooral het publiekelijke karakter speciaal. In kleine, besloten kringen van progressieve moslims onderling gaat wel eens een vrouw imam voor in gebed.

Dat Wadud niet in een godshuis bidt maar uitwijkt naar een concertzaal, is niet geheel vrijwillig. Geen enkele Nederlandse moskee staat het toe dat een vrouw het gebed leidt, zeggen de drie moskeekoepels Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO), Raad voor Marokkaanse Moskeeën in Nederland (RMMN) en de Nederlandse afdeling van Diyanet, het Turkse overheidsorgaan voor religieuze zaken.

Unicum

Mohamed Ajouaou, docent islamstudies aan de Vrije Universiteit (VU), weet zeker dat dit een unicum is. Een deel van de verklaring daarvoor, zegt Ajouaou, is dat de moskee sowieso een ‘mannenaangelegenheid’ is. “De vrouw is niet verplicht om naar de moskee te gaan, in tegenstelling tot de man. Vraag je mensen waarom een vrouw geen imam kan zijn, dan krijg je te horen dat het ‘niet gepast’ is, vanwege haar seksuele aantrekkingskracht. Om diezelfde reden bidden vrouwen en mannen in gescheiden ruimtes”, zegt hij in Trouw.

Onder islamitisch geestelijk verzorgers, die in gevangenissen of ziekenhuizen werken, zijn er wel vrouwen te vinden. Denemarken en de Verenigde Staten hebben al een vrouwelijke imam.