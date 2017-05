Wat gebeurde er echt op de Italiaanse Dag in Tongeren?

Tongeren -

Staatssecretaris Philippe De Backer (Open Vld) heeft zich donderdag in het parlement moeten verdedigen voor zijn aanval op de Sociale Inspectie na de controle op kinderarbeid op de Italiaanse Dag in Tongeren. Volgens CD&V zijn de feiten anders dan De Backer laat uitschijnen. Maar is dat ook zo? Wat gebeurde er zondag echt op de Italiaanse Dag in Tongeren?