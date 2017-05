Van Echelpoel voor het eerst volledig live (en meer mooie namen) op Genk on Stage

Genk - Het programma van het gratis stadsfestival Genk on stage wordt aangevuld met dertien stevige namen. Zo maakt Factor J met School is Cool, SX en Dr Lektroluv zijn drie headliners bekend. De Main Stage krijgt op vrijdag 23 juni hoog bezoek van The Sore Losers. Een andere opvallende naam is Van Echelpoel, die intussen een fenomeen is geworden in Vlaanderen.

Met ‘Ziet ‘m duun’ en ‘Waddistjom’ heeft Van Echelpoel al twee nummer één-hits op zijn palmares. Festivalgangers oefenen alvast hun beste Kempisch accent. Van Echelpoel speelt op zondag 25 juni op Factor J.

Op vrijdag 23 juni komt Belgisch dj-legende met het groene masker Dr Lektroluv (Elektrik World Classics) Factor J op zijn kop zetten. De dj is helemaal terug van weggeweest en tourt nu met zijn boxset ‘Elektrik World’ langs alle clubs. Verwacht je aan elektro classics die vandaag nog steeds even relevant zijn.

Zaterdag 24 juni speelt het grootse School is Cool een feestelijke set op datzelfde podium. Enkele jaren geleden lokte de band zoveel volk naar Factor J dat het terrein moest worden afgesloten. Met hits als ‘New Kids in Town’, ‘Black Dog Panting’ en nieuwe song ‘Trophy Wall’ belooft dit een memorabele set te worden.

SX sluit op zondag 25 juni Factor J af. Dit duo, met de charmante Stefanie Callebaut aan het roer, weet menig podium te bezweren met hun etherische songs. ‘Black Video’ en ‘Gold’ zijn nummers die je niet uit De Afrekening kon wegdenken. En met ‘Hurts’ bewees SX dat ze méér in hun mars hebben.

Scheuren

De rockende vrijdag op de Main Stage krijgt stevige versterking van Limburgs bekendste exportproduct. The Sore Losers brengen hun derde plaat ‘Skydogs’ mee en zullen nog maar eens bewijzen waarom zij aan de top staan van de Belgische gitaarmuziek. ‘Beyond Repair’, ‘Don’t Know Nothing’ en ‘Emily’, ‘t is nog maar een topje van de ijsberg. Andere gitaren komen die dag van het Amerikaanse Tyler Bryant & The Shakedown. De Amerikaanse band tourt deze zomer normaal in het gezelschap van Guns ‘n Roses, maar maakt een gezellige tussenstop in Genk op één van hun vrije dagen.