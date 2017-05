VIDEO. Genkse Ibe (15) wint gesigneerde gitaar Ed Sheeran met verbluffende cover

“Echt heel blij”, was de eerste reactie van Ibe, die met zijn cover van ‘Tenerife Sea’ de gesigneerde gitaar van Ed Sheeran won in een wedstrijd van Studio Brussel.

“Ik kan nog geen gitaar spelen, maar nu ga ik het zeker leren,” vertelt de vijftienjarige Ibe enthousiast. De trotse Genkenaar gaat de gitaar “een speciaal plaatsje in zijn kamer geven”. Hij veroverde de harten van luisterend Vlaanderen vanmorgen op Studio Brussel met zijn cover van ‘Tenerife Sea’ op piano. “Ik leerde zingen en piano spelen aan de academie in Genk. Voorlopig is muziek enkel een hobby, maar ik wil er graag meer van maken,” vertelt hij ons trots. Want hij had het helemaal niet verwacht. “Ik had Ine haar cover gehoord, en toen kreeg ik echt wel schrik.”

De 20-jarige Ine uit Heers speelde een cover van het liedje ‘Photograph’ op gitaar en wist de luisteraar ook te bekoren. Het was nipt, vertelde presentatrice Linde Merckpoel, maar Ibe wist de meeste stemmen achter zijn naam te krijgen en neemt zo de felbegeerde gesigneerde gitaar van popicoon Ed Sheeran mee naar huis.

Studio Brussel ontving honderden inzendingen van luisteraars. Jury Milo Meskens koos de twee Limburgers als finalisten uit.