Ajax overleeft zinderende match in Lyon en staat voor het eerst in 21 jaar in Europese finale

Het heeft bloed, zweet en tranen gekost maar Ajax staat voor het eerst sinds 1996 nog eens in een Europese finale. De Amsterdammers verloren in Lyon met 3-1 nadat ze de heenmatch met 4-1 gewonnen hadden. Nochtans was Ajax op voorsprong gekomen door een goal van Kasper Dolberg, maar verdedigende foutjes en een doldwaze tweede helft deden onze Noorderburen nog bijna de das om.

Lyon maakte van bij de start zijn intenties duidelijk: aanvallen, aanvallen en nog eens aanvallen. Alexandre Lacazette kopte al na twee minuten nipt naast. De Amsterdammers overleefden het eerste stormpje en kozen ervoor zich niet in te graven maar eveneens voluit voor de openingstreffer te gaan. Na dertien minuten werd Younes door de buitenspelval geloodst, de lob van de Duitse Libanees viel op het dak van het doel.

De Nederlanders, die voor het eerst sinds ‘96 nog eens een Europese finale konden halen, bestreken veel meer veld dan de thuisploeg en vonden over de linkerkant herhaaldelijk de opening. Eerst kon Hakim Ziyech zomaar doorlopen richting Lyon-doelman Lopes, de Nederlandse Marokkaan werkte te slap af. Drie minuten later was het aan Kasper Dolberg om op dezelfde manier de buitenspelval te omzeilen en deze keer was het wel raak. De Deense wonderboy van nog maar 19 lobde het leer met gevoel over de graaiende Lopes: 0-1!

Niets leek de gretige Nederlanders nu nog in de weg te staan richting die beoogde finale... tot ze twee goals van Lacazette slikten in de laatste twee minuten voor rust. Twee foutjes achterin lagen aan de basis: eerst stak de 17-jarige Matthijs de Ligt wat onnodig zijn been uit in de zestien terwijl hij eigenlijk niet meer bij de bal kon, Lacazette ging er maar al te graag over. De Franse topschutter klaarde de klus zelf vanop de stip en zag hoe Nick Viergever enkele minuten later de bal verloor in zijn eigen strafschopgebied. Fekir gaf de bal laag voor doel en daar stond Lacazette weer: 2-1 net voor de pauze. Ajax moest met een achterstand de kleedkamer in na een uitstekende eerste helft.

Pompen of verzuipen voor tien Ajacieden

Lyon rook zijn kans en vloog Ajax na rust naar de keel. Lacazette trapte vanop afstand op de vuisten van doelman Onana, Nabil Fekir trapte vanop zo’n twintig meter over de kruising. De grootste kans kwam er echter na twintig minuten in de tweede helft toen de jonge De Ligt een bal op maatje achterin Sanchez trapte. Het leer caprioleerde in de loop van Fekir, maar die hield het hoofd niet koel en knalde de bal richting tweede ring. Net zoals in de heenwedstrijd bleven de grootste kansen bewaard voor het slotkwartier: in een paar dolle minuten moest Onana eerst Ajax recht houden op een poging van Rybus en ging het meteen daarop naar de overkant, waar de ingevallen Donny van de Beek een bal van net buiten de zestien pal op de kruising trapte.

Ajax morste met de kansen en bekocht dat bijzonder duur door meteen de 3-1 te pakken: Ghezal kopte een voorzet van Rybus via de benen van Viergever in doel. Het was pompen of verzuipen bij Ajax en diezelfde Viergever moest enkele minuten later nog gaan douchen nadat hij zijn tweede gele kaart gepakt had. Er volgden nog een resem halve kansjes voor Lyon, dat met man en macht ten aanval trok. De grootste daarvan werd door Cornet centimeters naast de verste paal getrapt. Gescoord werd er echter niet meer in een zinderende Europese match.

Ajax haalt zo zijn eerste Europese finale sinds 1996. In de finale treft het Manchester United, dat zich dankzij een 1-1 gelijkspel tegen Celta de Vigo wist te kwalificeren.