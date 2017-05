Hasseltse in tweede seizoen ‘Ex On The Beach: Double Dutch’

Hasselt - Zondag start op MTV het tweede seizoen van ‘Ex On The Beach: Double Dutch’, het programma waarin negen singles genieten van een leuke vakantie op een tropisch paradijs tot enkele van hun ex-partners aanspoelen en de rust verstoren. De Russische Alisa Litynska (20), die in Hasselt woont, mocht naar Thailand als een van de vrijgezellen. “Ik hoopte er een lief te vinden”, vertelt ze.

Zeventien jaar geleden verhuisde Alisa Litynska van Sebastopol in Rusland naar Hasselt. Ze werkt in de Limburgse hoofdstad als danseres en sinds kort ook als dj, maar keert nog regelmatig terug naar haar geboorteland. “Ik studeer in Rusland nog management en toerisme. Ik kan die lessen vanop afstand volgen, maar ik moet wel twee keer per jaar naar daar om mijn examens af te leggen”, vertelt Alisa. “Ik heb er ook nog een winkel met kinderkleding, waar mijn mama een oogje in het zeil houdt.” Alisa beschouwt Vlaanderen als haar thuis, maar is niet zo vertrouwd met de televisieprogramma’s. “Ik kijk nooit naar de Vlaamse tv, ik kende ‘Ex On The Beach’ dan ook niet. Toen ik naar Thailand ging, wist ik ook niet goed wat te verwachten. Ik ging naar daar in de hoop een goed lief te vinden. Dat moet een serieuze man zijn met hersenen die iets wil bereiken in het leven.”

‘Ex On The Beach: Double Dutch’, MTV, zondag, 22 uur