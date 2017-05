Fransen moeten Defensie helpen met vervanging pantservoertuigen

Zutendaal -

De Belgische Landmacht mikt in haar vervanging van zwaar gepantserde voertuigen op een samenwerking met Frankrijk. “We hebben bij onze buurlanden, Italië, Polen en de VS informatie opgevraagd in een ‘Request for Governmental Information’. Het antwoord van Frankrijk beantwoordt het meest aan onze noden. Dit gaat niet alleen over de aankoop, maar ook over ondersteuning, opleiding, verdere ontwikkeling en een gedeelde visie”, zegt minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA).