En toen passeerde er plots een gigantische slang op het golfterrein

Er zijn beelden opgedoken van een slang op een golfterrein in Zuid-Afrika. Het dier dat 3,6 meter lang was passeerde plots over het gras terwijl er mensen aan het golfen waren.

Toch waren ze niet zo verrast, aldus directeur van het golfterrein, Kyle Caitano. “We weten dat de python hier in de buurt leeft. We hadden hem al een paar keer gezien bij het water hier iets verderop, maar hij was nog nooit zo dicht bij ons gekomen”, zegt hij. “Het was eng om het dier van zo dichtbij te zien, maar uiteindelijk is hij relatief snel terug verdwenen.”