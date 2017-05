Logisch dat vrachtmaatschappijen het zekere voor het onzekere nemen en weggaan, maar daar schiet niemand iets mee op

Het gaat opnieuw beter met onze economie. In de industrie spreekt men zelfs van een periode van hoogconjunctuur, konden we gisteren lezen, omdat nu bijna 82 procent van de productiecapaciteit wordt benut. 80 procent heet de magische grens te zijn. Is het meer, dan gaan bedrijven investeren. En investeringen, dat is toekomstige tewerkstelling. De verklaringen voor dit alles liggen voor de hand. De internationale economische conjunctuur en de verbeterde concurrentiekracht als gevolg van de loonmatiging.

In principe is dit ook goed nieuws voor de begroting. Hoe meer mensen er werken, hoe meer de overheid binnenkrijgt aan belastingen en sociale zekerheidsbijdragen en hoe minder ze kwijt is aan uitkeringen. Wanneer we dat weten, is het jammer om horen dat gisteren een tweede cargomaatschappij vertrok uit Zaventem en dat een derde plannen in die zin heeft. Reden: de Brusselse geluidsnormen. Met het vertrek van de eerste twee maatschappijen gingen al 12 procent van het vrachtverkeer en 200 banen verloren op de luchthaven en in bedrijven die toeleveren. Mocht al het vrachtverkeer door die geluidsnormen verdwijnen, dan gaan zo’n 2.000 banen verloren.

De discussie over de Brusselse geluidsnormen is een moeilijke discussie. Omdat men enerzijds rekening moet houden met de levenskwaliteit van de omwonenden en anderzijds met het economische belang van een internationale luchthaven voor het hele land. In de toekomst mag men hopen op minder lawaaierige passagiersvliegtuigen. Vrachtvliegtuigen zijn een moeilijker verhaal. Wegens zwaar geladen moeten ze extra kracht ontwikkelen om hoogte te winnen. Dat is moeilijk haalbaar tegen de tijd dat ze boven Brussel vliegen, wegens te dichtbij. Want door de ligging van Zaventem en de overheersende windrichting moeten de vliegtuigen vooral in de richting van Brussel opstijgen.

Hoe men het probleem kan oplossen, laten we graag over aan experten en onze politici. Wat we wel weten is dat de huidige situatie niet werkbaar is. Die houdt in dat de strenge Brusselse geluidsnormen van toepassing zijn, dat er boetes worden uitgeschreven maar dat die boetes pas over meer dan een jaar zullen worden geïnd. In de hoop dat er tegen dan een definitieve oplossing is waarin Brussel, Vlaanderen en de federale overheid zich terugvinden. Maar de vrachtmaatschappijen moeten er ondertussen wel rekening mee houden dat er geen oplossing komt, dat ze de forse boetes zullen moeten betalen, dat ze die daarom nu al in hun boeken schrijven en dat nu al berekenen wat dit betekent voor hun winstmarges. Logisch dat ze dan het zekere voor het onzekere nemen en weggaan. Daar schiet niemand iets mee op.