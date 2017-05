Thiem redt vijf matchballen tegen Dimitrov op ATP Madrid

Dominic Thiem (ATP 9) is donderdag met de schrik vrijgekomen in zijn derderondepartij op het ATP-tennistoernooi van Madrid (gravel/5.439.050 euro). De als achtste geplaatste Oostenrijker kroop in zijn duel tegen de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP 12) door het oog van de naald en haalde het na 2u34 met 6-4, 4-6 en 7-6 (11/9), Thiem werkte maar liefst vijf matchballen weg.

Thiem was eind april nog verliezend finalist in Barcelona en schopte het vorig jaar op Roland Garros tot in de halve finales. Bij de laatste acht op het Mutua Madrid Open botst de 23-jarige Oostenrijker op de drie jaar jongere Borna Coric (ATP 59). De Kroaat zorgde eerder op de dag voor een stunt van formaat door ‘s werelds nummer één Andy Murray uit het toernooi te kegelen (6-3, 6-3).