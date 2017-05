‘Friends’ zou nooit werken in 2017 volgens Jennifer Aniston, en dit is waarom

‘Friends’ hoort zonder twijfel thuis in het lijstje van legendarische tv-reeksen, je zou denken dat die hun charme niet verliezen. Toch is Jennifer Aniston van mening dat ‘Friends’ anno 2017 niet meer zou werken, en daar heeft ze een heel herkenbare reden voor.

Aniston was te gast in de podcast van Ariana Huffington en vertelde daar dat ze de populaire reeks niet zag werken in 2017. Daarmee drukt ze de hoop van de fans op een remake ook meteen vakkundig de kop in.

“We hebben er nog mee gelachen dat als ‘Friends’ vandaag gemaakt zou worden, je een koffiebar ziet vol mensen die alleen maar staren naar iPhones. Er zouden geen echte afleveringen of gesprekken zijn”, lachte Aniston.

De actrice is zelf ook niet de grootste fan van sociale media. “Voor mij is het een vorm van zelfbehoud om niet op sociale media te zitten”, vertelde ze. “Er is genoeg over mij geschreven en genoeg dat niet waar is. Kijk, het mysterie van wie je bent als acteur wordt je al zowat afgenomen. Dit is de enige plek die ik heb die beschermd is en van mij, dit kleine heiligdom.”

Ze kijkt dan ook met veel nostalgie terug op tijden waarin we niet massaal vastgelijmd waren aan onze smartphones: “Onze hoofden zaten niet vast aan onze smartphones, we keken niet naar Facebook of Instagram. We zaten samen in een kamer of een koffiebar en hadden conversaties. Dat zijn we kwijt”, zo vertelde de actrice vorig jaar nog.