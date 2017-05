Meisje (9) overwint kanker en krijgt heldenontvangst op school

Slechts twee procent overlevingskans had de 9-jarige Zoe uit Michigan, de Verenigde Staten. Maar nu, na bijna een jaar vol chemotherapie door spierkanker, kan ze eindelijk terug opgelucht ademhalen: Zoe is kankervrij.

Na 44 weken chemotherapie kan Zoe eindelijk terug naar school. Niet alleen zij, maar ook haar klasgenoten hebben hier heel lang naar uitgekeken. Zoals een echte heldin werd ze onthaald door al haar vrienden en vriendinnen. “Het was ongelofelijk, mijn moeder had me verteld dat er een verrassing zou zijn en het was werkelijk heel erg groot”, zei ze achteraf. Maar ook de directeur van de lagere school was heel fier dat Zoe eindelijk terug in de klas kon gaan zitten. “Je krijgt er tranen van in je ogen als een student zoals zij weer naar school komt”, klonk het. En hoewel Zoe nog een paar maanden chemotherapie voor de boeg heeft, ziet ze de toekomst heel rooskleurig in.