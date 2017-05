Hevig onweer boven Vlaanderen: vliegverkeer op Zaventem stilgelegd

Het voorspelde onweer houdt donderdagavond stevig huis boven Vlaanderen. Op de luchthaven van Zaventem is het vliegverkeer stilgelegd. Ook voor automobilisten is het uitkijken: er wordt gewaarschuwd voor watergladheid.

Na een vrij warme dag werden donderdagnamiddag de eerste onweersbuien in Vlaanderen gesignaleerd. “De eerste onweders zijn verschen in Zuid-Limburg en trekken noordwaarts”, meldt VTM-weerman David Dehenauw. In Lanaken was er al een blikseminslag gemeld, in Herselt en Tremelo stonden straten een tijdlang blank door het noodweer.

Ook Brussels Airport ontsnapt niet aan het noodweer. Volgens woordvoerder Florance Muls moeten alle activiteiten tijdelijk worden gestopt in geval van zwaar onweer. Dat is een vaste procedure om de veiligheid van passagiers en het tarmacpersoneel te garanderen.

Vluchten die vanop Zaventem moeten vertrekken, worden vertraagd. Voor meer details over vertragingen of afgeleide vluchten, verwijzen de luchthavenautoriteiten naar de website www.brusselsairport.be.

Deze avond is het wisselend tot zwaarbewolkt met buien en plaatselijk kans op onweer. De rest van de nacht is het betrokken. Het KMI verwacht nog buien die naar de ochtend toe af en toe pittig kunnen zijn maar de kans op onweer verdwijnt. Het blijf wel zacht onder de wolken: de minima liggen tussen 10 of 11 graden in Hoog-België en 12 of 13 graden in de andere streken. De wind krijgt geleidelijk overal een zuidelijke richting en wakkert aan naar matig.

Foto: KMI

Ook komende nacht verwachten we nog pittige buien maar neemt de kans op onweer geleidelijk af. Onder de wolken blijft het zacht: minima van 10 tot 13 graden.

Vrijdagvoormiddag is het zwaarbewolkt tot betrokken met af en toe buiige regen. Vanaf de Franse grens wordt het tijdelijk droger met opklaringen maar in de loop van de namiddag en avond verwachten we opnieuw buien met plaatselijk kans op onweer. De maxima liggen rond 17 graden aan zee en in Hoog-België, elders bereiken we 19 tot 21 graden. De wind waait matig uit zuid- tot zuidwestelijke richtingen, ruimt tijdelijk naar west tot zuidwest, en wordt op het einde van de dag zwak.

Vrijdagavond kunnen er nog enkele pittige buien vallen met plaatselijk kans op onweer. ‘s Nachts blijft het wisselvallig maar worden de buien minder intens en minder talrijk. Tussendoor krijgen we enkele opklaringen. Minima van 9 tot 13 graden bij een zwakke tot matige wind uit zuidzuidwest.

Zaterdagochtend is het wisselend tot zwaarbewolkt met kans op een enkele bui. Later wordt het onstabiel met hier en daar enkele buien en kans op onweer. Het wordt warm: de maxima liggen tussen 15 of 16 graden op de Ardense hoogten en 19 tot plaatselijk 21 graden in het centrum. De wind waait matig uit zuidwest.

Zondag begint droog, maar in de loop van de dag ontwikkelen er zich in het binnenland opnieuw buien die lokaal eventueel nog kunnen gepaard gaan met onweer. De maxima liggen tussen 16 graden in Hoog-België en 20 graden in de Kempen.

Maandag wordt het weer gunstig beïnvloed door een hogedrukgebied maar bereikt een zwak warmtefront het westen van het land. De dag begint onder een gesluierde zon. Later neemt de bewolking toe maar blijft het droog. Aan zee kan na de middag wel wat gedruppel vallen. Maxima van 15 graden in Hoog-België tot 19 graden in het centrum.

Dinsdag en woensdag blijft het overwegend droog met afwisselend zonnige en bewolkte perioden. Het kwik klimt opnieuw boven de 20 graden. Donderdag wordt het minder mooi op de nadering van een actieve regen- en onweerszone.