Fernando Alonso beslist in de herfst over zijn toekomst

Tweevoudig wereldkampioen Formule 1 Fernando Alonso (35) zal in september of oktober beslissen over zijn toekomst. De ploegmaat van Stoffel Vandoorne bij McLaren-Honda houdt voorlopig nog alle opties open. Dat zei hij in aanloop naar de GP van Spanje aanstaande zondag.

“Ik zal in september of oktober nadenken over mijn toekomst. Is sta voor alles open”, aldus Alonso donderdag. “Als ik dan zie dat er binnen de ploeg een mogelijkheid is om wereldkampioen te worden in 2018, zal ik met veel plezier blijven. Is dat niet het geval, dan ben ik bereid met anderen te spreken.”

In zijn derde seizoen bij McLaren-Honda kent Alonso net als Vandoorne veel pech met zijn auto. Hij kon nog geen enkele keer finishen.

Alonso benadrukte donderdag wel dat hij zijn job nog altijd met plezier uitoefent. “Ik wil bij voorkeur in de F1 blijven, maar dan wel om wedstrijden te winnen”.