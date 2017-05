Nieuw wapen in Venezolaans protest: “strontbommen”

In hun protest tegen de socialistische regering van Nicolas Maduro in Venezuela hebben inwoners van het Zuid-Amerikaanse land hun toevlucht genomen tot “poopootovs” ofwel “strontbommen”, zo heeft de conservatieve Amerikaanse zender Fox News bericht.

In Venezuela heeft de nationale munt, de bolivar, op enkele jaren tijd 99,5 procent van zijn waarde verloren. Spaargeld is in rook opgegaan, kopen van geïmporteerde goederen is nagenoeg onmogelijk terwijl grondstoffen schaars zijn.

een ‘poopootov’ wordt afgeschoten Foto: AP

Woede omtrent de belabberde economische toestand heeft Venezolanen doen besluiten de straat op te trekken om te protesteren. Maar de ordediensten treden hardhandig op tegen het protest dat nu al zeker zes weken aanhoudt.

De bevolking heeft daarom een nieuw wapen tegen het politiegeweld uitgevonden: strontbommen of flessen gevuld met uitwerpselen van mensen of dieren, vermengd met water.

De “puputov-cocktails” zijn volgens de Spaanse krant El Pais vorig weekeind voor het eerst ingezet in de stad Los Teques, nabij de hoofdstad Caracas. Het luidt dat veel leden van de Nationale Garde, een op militaire leest geschoeide politiemacht, begonnen te braken na met de poepbommen te zijn bekogeld.

Verhalen omtrent de inzet van het wapen verspreidden zich snel via sociale media.

Ook verfbommen zijn populair bij de demonstranten, die daarbij het zicht van de ordetroepen willen beperken.

Foto: REUTERS

Foto: AFP