Twee tienerjongens schieten meisje (14) door het hoofd “omdat ze haar Snapchats irritant vonden”

Twee schooljongens staan in de Amerikaanse staat Utah terecht voor poging moord. Ze worden ervan beschuldigd een veertienjarig meisje door het hoofd geschoten te hebben omdat ze haar berichten op Snapchat irritant vonden.

Colter Danny Peterson en Jayzen Decker - allebei zestien jaar oud - zouden de moord op Deserae Turner zorgvuldig voorbereid hebben. Naar eigen zeggen wilden ze haar uit de weg ruimen omdat haar berichten en foto’s op Snapchat “irritant” waren.

Eerst waren de tienerjongens van plan om haar de keel over te snijden en te laten doodbloeden. Ze wijzigden hun plan omdat ze dachten dat alles “stiller zou verlopen” als ze haar doodschoten.

Uiteindelijk schoten ze haar in het hoofd en dumpten ze haar in een gracht. Daar lieten ze haar voor dood achter. Nadat ze als vermist was opgegeven, troffen twee vrouwen het meisje aan. Zij waren net op tijd om haar leven te redden.

De daders zullen als volwassenen berecht worden in een rechtbank in Utah. Ze riskeren een gevangenisstraf tot vijftien jaar. Deserae zal haar hele leven lang deels verlamd en blind zijn. Ze herinnert zich niets meer van het incident.