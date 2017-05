Hasselt / Diepenbeek - Weer of geen weer, de twee Hasseltse hogescholen en de universiteit roeien vandaag naar jaarlijkse gewoonte tegen elkaar. Het Albertkanaal ter hoogte van de Tuibrug in Godsheide is het decor voor deze strijd. Pakt het team van Hogeschool PXL de trofee opnieuw mee naar hun campus, of zijn de roeiers van de UHasselt of de sportievelingen van de UCLL dit jaar toch sneller? Volg de Hasseltse studentenregatta hier live vanaf 18 uur.