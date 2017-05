Riemst -

Aan de brug in Vroenhoven is donderdag de start van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Het is vandaag precies 77 jaar geleden dan nazi-Duitsland de bruggen over het Albertkanaal in Kanne en Veldwezelt bombardeerde, een dag nadat ze ons land waren binnengevallen. Na een strijd van enkele dagen vielen 1.740 dodelijke slachtoffers te betreuren. Om dat te herdenken, vlogen vanochtend ook F-16’s van de luchtmachtbasis in Kleine-Brogel over de brug.