Zoveel zouden de appartementen uit televisieseries echt kosten

Heel wat televisieseries zijn opgenomen in New York en bieden ons een kijkje in de appartementen van de hoofdpersonages. Ze zien er allemaal cool en vooral heel ruim uit, maar in realiteit zouden Carrie Bradshaw, Monica Geller en co hun luxueuze stulpjes wellicht niet kunnen betalen met hun loon. Een overzicht van vijf iconische appartementen en hun realistisch geschatte huurprijs.

Hannah Horvath - Girls

Het hoofdpersonage in ‘Girls’, gespeeld door actrice Lena Dunham, werkt als freelance journaliste en heeft niet zelden tegenslag wat haar werk betreft. Ze woont wel in een appartement met twee slaapkamers in de Greenpoint-buurt in Brooklyn, waar je gemiddeld 2.021 euro à 2.700 euro huishuur per maand moet neertellen. Iets wat in het echte leven behoorlijk moeilijk haalbaar zou zijn.

Monica Geller en Rachel Green - Friends

New York heeft werkelijk alles: een bruisend dag- en nachtleven, goed openbaar vervoer, enzovoort... Maar betaalbare appartementen voor twee vriendinnen midden de twintig, die nog volop bezig zijn met het uitstippelen van hun carrières? Die zijn moeilijk te vinden. Laat staan dat hun vrienden leuk aan de overkant van de hal wonen. Om het ruime appartement van Monica en Rachel in 90 Bedford Street te huren, moet je maandelijks zo’n 4.135 euro overhebben.

Jerry Seinfeld - Seinfield

We keren iets verder terug in de tijd, toen Seinfield een hit was op de televisie. De serie met de grappige Jerry in de hoofdrol liep van 1989 tot in 1998 en het appartement met de blauwe zetel was een van de beroemde decors. Prijs voor het stulpje aan de Upper West Side anno 1993? Zo’n 1.424 euro per maand.

Carrie Bradshaw - Sex and the City

’s Werelds beroemdste columniste betaalde naar verluidt slechts 689 euro voor haar flat pal in Manhattan, maar dat klopt niet. Haar woonst aan de Upper East Side kost in het echte leven 2.500 euro per maand. Dat zijn een heleboel artikels voor Vogue, als je weet dat ze amper 4 euro per woord mocht factureren. Nog geld over voor Manolo Blahniks en Jimmy Choo’s? Niet realistisch...

Lucy en Ricky Ricardo - I love Lucy

In de jaren 50 waren appartementen in de big apple nog een stuk betaalbaarder. Het koppel in I Love Lucy zou volgens de productie 137 euro per maand moeten neertellen voor hun woonst met één slaapkamer. Oude pagina’s uit The Village Voice, een New Yorkse tabloidkrant, bewijzen dat het bedrag klopt voor gelijkaardige panden in de buurt van E. 68th Street. Ondanks de lage prijs, verhuisden Lucy en Ricardo uiteindelijk toch naar het meer landelijke Connecticut.