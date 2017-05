POLL. Zou u betalen om reclame te kunnen doorspoelen?

In het Vlaams parlement werd donderdag gedebatteerd over een studie van Econopolis die waarschuwde voor dalende inkomsten op de tv-markt. Voor SBS-ceo Peter Quaghebeur is het vijf voor twaalf: “Als het zo voort gaat verwacht ik dat we binnen twee à drie jaar dood zijn, commerciële zenders kunnen op deze manier niet overleven”.

De zenders werken samen met Proximus en Telenet aan oplossingen in de vorm van reclame die niet kan worden doorgespoeld of een betaalmodel voor kijken zonder advertenties. Maar zou u daarvoor extra betalen? Laat het ons weten via onderstaande poll.