Instagrammers dol op Bokrijk

Genk - Dat de toeristische trekpleisters die Limburg te bieden heeft gekend zijn over het Kanaal, weten we sinds de Britse krant The Guardian het doorkijkkerkje in Borgloon uitriep tot mooiste plekje van België. Ook op Instagram blijkt onze provincie populair te zijn. Dat blijkt uit een onderzoek van online reisspecialist Travelbird.

Van het Atomium in Brussel verschijnen volgens Travelbird de meeste foto’s op Instagram. In die Belgische lijst staat Bokrijk op de zesde plaats. Het Hasseltse Modemuseum staat op de vijftiende plaats.

Dit is de Belgische top-15:

1. Atomium (Brussel)

2. Manneken Pis (Brussel)

3. Pairi Daiza (Brugelette)

4. Gravensteen (Gent)

5. Bellewaerde (Ieper)

6. Bokrijk (Genk)

7. MAS (Antwerpen)

8. Walibi (Waver)

9. Drielandenpunt België-Nederland-Duitsland (Vaals)

10. Samber (Namen)

11. Racecircuit Spa-Francorchamps

12 . Onze-Lieve-Vrouwekathedraal Antwerpen

13. Abdij van Villers-la-Ville

14. Le Grand Hornu (Boussu)

15. Modemuseum (Hasselt)

Wereldwijd scoort Disney het beste op Instagram. Disneyland in California staat op de eerste plek in de lijst, Walt Disney World in Florida op de derde. De Eiffeltoren neemt de tweede plaats in. Het Atomium vinden we in die lijst pas terug op de 81e stek.

Bekijk de volledige lijst op de website van Travel Bird.

LEES OOK: Het mooiste plekje van België ligt volgens ‘The Guardian’ in onze provincie