Eerste eikenprocessierupsen in aantocht

Bree / Kinrooi - Vanaf volgende week bestaat de kans dat u in onze provincie eikenprocessierupsen aantreft. In Bree en Kinrooi zijn al rupsen gevonden in het tweede vervellingsstadium. Door het warme weer zullen ze zich tegen volgende week verder ontwikkelen naar het derde stadium, en vanaf dan kunnen de brandhaarden hinder veroorzaken.

De eieren van de eikenprocessierups komen eind april uit, vlak voor het eerste bladgroen opduikt in voornamelijk eiken. Tegen mei bereikt de rups het derde vervellingsstadium, en dat gaat gepaard met brandhaarden. Die kunnen rode en vooral pijnlijke zwellingen en irritaties veroorzaken, en zelfs de luchtwegen binnendringen.

Het typische nest van de rupsen lijkt op een aaneenschakeling van spinnenwebben. Ze bestaan uit haren, vervellingshuiden en uitwerpselen. De rupsen kunnen hun brandharen actief afschieten ter verdediging. Maar de haren kunnen ook verspreid worden door de wind of bij het wegbranden van de nesten. Net daarom is het geen goed idee om ze zelf proberen te verwijderen. Daarvoor contacteert u best het gemeentebestuur.

“Verwacht wordt dat de bestrijding vanaf maandag 15 mei kan starten”, meldt het provinciebestuur. “De behandeling is effectief als het 12 uur droog is en als er overdag een temperatuur van 15 graden wordt bereikt.”