Recreon Ophoven leert bloemschikken

Ophoven

Kinrooi - De leden van Recreon Ophoven hadden zin om zelf een bloemstuk te leren maken en waar konden ze dit beter leren dan bij Christiane van Carpe Diem. Zo'n 14 leergierige hadden zich opgegeven en werden zeer vriendelijk ontvangen met een kop koffieof thee voor ze aan de slag gingen.

Christiane hielp de Recreon-leden stap voor stap. Ze mochten zelf de kleuren van de bloemen kiezen. "Het eindresultaat was gewoonweg geweldig", klinkt het. "Dit doet niemand ons na. En zo heeft iedereen al een mooi bloemstuk voor Moederdag. Achteraf kregen we van Christiane nog punten op ons werk. Daarna werden we nog getrakteerd op een stuk heerlijke taart."