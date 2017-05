Celebrities pronken met eyecatchers om de pols

Vrouwelijke celebrities laten hun extravagante handtassen voorlopig liever aan de kapstok hangen, want tegenwoordig zijn het niet langer exclusieve handtassen die als hoogste statussymbool de maat uitmaken. Wie echt opgemerkt wil worden, zet het prijzige horloge om haar pols in de kijker.

Hoewel horloges dankzij de aanwezigheid van smartphones niet langer noodzaak zijn, bleven ze als statussymbool bij heel wat mannelijke celebrities populair. En nu lijken ook de vrouwen hun weg naar de meest exclusieve horlogemakers gevonden te hebben. Ze hangen hun exclusieve handtassen massaal even aan de kapstok en trekken de kaart van prijzige eyecatchers aan de pols.

Victoria Beckham blijkt net als zoveel andere collega's een absolute voorkeur ontwikkeld te hebben voor het bekende merk Rolex. Ze heeft zelfs niet één pronkstuk van dit merk in huis, maar twee. Eentje ter waarde van 27.000 pond of 32.000 euro en een ander ter waarde van 25.000 pond of 29.500 euro.

Fun day in the lab with @esteelauder, watch this space! X VB #VBxEsteeLauder #FashionStoleMySmile

Ook Angelina Jolie draagt vaak een horloge om haar bevallige pols, al heeft zij toch een iets duurdere smaak dan de gemiddelde celebrity. Zo bezit zij één van de duurste horloges ter wereld van horlogemaker Patek Philippe. Het gouden horloge heeft een prijskaartje van 250.000 pond of bijna 300.000 euro.

???

Italiaanse luxe, daar kiest actrice Kate Beckinsale dan weer voor. Zij is een grote fan van Dolce en Gabbana en haalt ook haar polsdecoratie bij haar favoriete ontwerpers.

Laughing in bathrooms with friends. Ohhhhhh @italogregorio

Kim Kardashian heeft naast een eigen kledingcollectie ook een eigen horlogelijn. Die kosten gemiddeld een paar honderd euro's, maar hoewel Kim natuurlijk af en toe een verplicht nummertje maakt met één van haar collectiestukken is het niet duidelijk of ze niet graag naar een duurder exemplaartje grijpt, zoals haar broertje Rob. Hij en zijn vriendin pronken graag met hun collectie van Rolex.