Wijnstokken van Limburgse ondernemer vernield

Op het wijndomein van de Limburgse zakenman Urbain Vandeurzen in Linden (bij Leuven) zijn zondagnacht 454 wijnstokken vernield. De schade wordt geschat op 78.000 euro. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

Vandeurzen ligt al lang in ruzie met een actiecomité van buurtbewoners die het wijnproject van Vandeurzen niet zien zitten. Vandeurzen (goed voor een persoonlijk vermogen van ongeveer een half miljard euro) wil op de hellende flanken bij het centrum van Linden een futuristisch wijncentrum bouwen. Daarvoor kocht hij in 2013 een vervallen kasteeldomein en nam hij een aantal specialisten in dienst.

De inwoners van Linden (Lubbeek) zagen dat niet zitten en startten een petitie. Het actiecomité ontkent iets met het vandalisme van doen te hebben. Een tijdje geleden was er trouwens ook al graffiti gespoten op de kasteelmuur.

De vernielde Chardonnay-stokken zijn drie jaar oud.