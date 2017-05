Drie jongeren gewond bij vechtpartij met messen

Lanaken - Bij een zware vechtpartij tussen meerdere jongeren uit Lanaken raakten drie van hen gisteravond gewond. Een achttienjarige uit Lanaken, die met een mes in de zij werd gestoken, is er ernstig aan toe. De feiten speelden zich rond 19 uur af op de parking van een dokterspraktijk in de Waterstraat. Volgens de eerste berichten zouden liefdesperikelen de oorzaak van het gevecht zijn. Politie en parket onderzoeken de zaak nog.

