Dit zijn de genomineerden voor basketbaltrofeeën Het Nieuwsblad: Gillet kan voor tweede keer Speler van het Jaar worden

Genomineerde Pierre-Antoine Gillet won de prijs al in 2015. Foto: BELGA

Zondag worden de winnaars van de basketbaltrofeeën van Het Nieuwsblad bekend gemaakt. Na de stemronde zijn de genomineerden gekend. Enkel voor de trofee Ster van de Coaches (alle nationaliteiten) is het wachten tot na de laatste speeldag van vanavond om de top 3 te kennen.

De trofee ‘Beste Belgische basketbalspeler’ van Het Nieuwsblad is opgericht in 1959 en is één van de oudste Belgische sportprijzen. Onder meer basketbaliconen als Jef Eygel, Willy Steveniers, Rik Samaey, Ronny Bayer, Jean-Marc Jaumin, Eric Struelens, Roel Moors, Tomas Van Den Spiegel en Sam Van Rossom prijken op de erelijst.

Belgische Speler van het Jaar: Gillet (Oostende), Troisfontaines (Okapi Aalstar), Loubry (Brussels)

Belofte van het Jaar: Bako (Leuven Bears), Kanda (Antwerp Giants), Van Caeneghem (Bergen)

Belgische Speelster van het Jaar: Delaere (Castors Braine), Raman (Kangoeroes Willebroek), Allemand (Castors Braine)

Belofte van het Jaar (vr): Resimont (Sint-Katelijne Waver), Henket (Liège Panthers), Billie Massey (Sint-Katelijne-Waver)