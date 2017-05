Definitief: Marco Bizot naar AZ

Marco Bizot, wiens optie op een bijkomend seizoen niet gelicht werd door Genk, verhuist zoals verwacht naar het Nederlandse AZ. Er ligt een vierjarig contract voor hem klaar in Alkmaar, vandaag legt hij zijn medische tests af. Bizot stond in totaal 74 keer in doel bij Genk, maar geraakte in januari geblesseerd aan de enkel. In de Luminus Arena zag men zich genoodzaakt om een vervanger, in casu Mathew Ryan, binnen te halen. Waarmee het bedje voor een vertrek van Bizot gespreid was. Bij AZ moet Bizot de opvolger worden van de gehuurde Tim Krul, die terugkeert naar Newcastle United. Ook Davy Roef was in beeld, maar zal nu andere oorden moeten opzoeken.