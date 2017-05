Zohra verhuurt luxevilla in Spanje

Dj Zohra houdt zich nu ook een beetje bezig met vastgoed. Aan de Costa Blanca, in Benissa (tussen Calpe en Moraira), verhuurt ze voortaan een luxevilla. “We zijn hier enkele jaren geleden terechtgekomen via mijn schoonzus, die hier aan fietsbegeleiding deed”, vertelt Zohra.

De vijfsterrenvilla heeft vijf slaapkamers, vier badkamers, een buitenkeuken en uiteraard een verwarmd zwembad. “We zijn hier beland via mijn schoonzus, die hier aan fietsbegeleiding deed,” vertelt Zohra. “We hebben deze villa gekocht als investering. Het voorbije jaar hebben we ze gerenoveerd. Als je hier niet bekend bent, is dat niet zo eenvoudig. Gelukkig hadden we een Spaanse vriend van de streek die al jaren een gerenommeerd vastgoedbedrijf heeft, Prestige Invest, waarvoor ik nu PR doe om Belgische klanten te helpen in hun zoektocht. Mijn man Kris is designer en heeft dus de verbouwing opgevolgd. We zijn erg trots op het resultaat, dat volgens het boekingskantoor voldoet aan de vijfsterrenstandaard. De naam van de villa, El Palmeral, verwijst naar de palmbomen die we hebben geplant”, aldus Zohra.

Foto: HBvL

De villa is rustig gelegen, op vijf kilometer van het zandstrand La Fustera. “Deze streek is vooral een fietsparadijs”, weet de dj. “Verscheidene grote wielerploegen komen hier in de winter trainen. En natuurlijk is het klimaat heel aangenaam. De temperatuur bedraagt in de winter meestal nog 15 graden en in de zomer rond de 30 graden.”

Zohra is van plan nog meer tijd in Benissa door te brengen want ze heeft samen met haar man op tien minuten wandelen vanaf El Palmeral bouwgrond gekocht om er een villa te gaan bouwen voor eigen gebruik.

Verhuur via www.facebook.com/Elpalmeralpedramala. De prijs varieert van 1.000 tot 3.700 euro per week.