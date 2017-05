“Veel imams houden kinderen dom door ze bang te maken”

Brussel - In het tijdschrift Knack haalt jihadexpert Montasser AlDe’emeh hard uit naar imams, islamleerkrachten en ouders. “Ze schetsen een doemscenario over het leven na de dood en over de bestraffingen in het graf, en jagen kinderen de stuipen op het lijf waardoor ze nachtmerries krijgen”, zegt AlDe’emeh. Hij pleit voor klassen waar alle geloofsovertuigingen aan bod komen.

Het is in de Brusselse scholen waar AlDe’emeh alle onheilspellende verhalen van de adolescenten te horen krijgt. “Het is ongelooflijk wat je allemaal hoort”, vertelt AlDe’emeh ons. “Jonge kinderen die ...