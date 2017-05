Limburg United grijpt naast vierde plaats en treft Brussels

Hubo Limburg United heeft het compleet laten afweten in de beslissende wedstrijd om de vierde plaats. De thuisploeg speelde zonder bezieling. Sterkhouders als Tuttle, Swing en Anderson waren niet op de afspraak, net als Daniel Jansen. Bergen verloor wel in Charleroi, maar doordat Okapi Aalstar met 83-82 won van Antwerp Giants eindigen de Limburgers uiteindelijk gedeeld vijfde. Daardoor spelen ze in de kwartfinales van de play-offs opnieuw tegen Brussels, de ploeg die men naast Oostende en Charleroi absoluut wilde vermijden.

Brussel was ongeacht de uitslag gisterenavond al zeker van de derde plaats. Maar dat betekende niet dat de hoofdstedelingen zomaar een matchke kwamen spelen in The Berg. Brian Lynch bracht al snel drie nieuwe spelers in nadat Simmons de openingsscore van Desiron omboog naar 2-5 (3'). Aan beide kanten regende het nu driepunters waarbij Lemaire (2 stuks) zich niet onbetuigd liet. Met zijn 8ste punt al hing de Waal in Limburgse loondienst de bordjes gelijk: 15-15 (7'). Brussels liep opnieuw weg naar 15-20 (8'), maar via een 11-2 van Lodwick (bom), Tuttle en Vanwijn stelde de thuisploeg orde op zaken: 26-22 (11'). Limburg United leek gelanceerd, maar niets was minder waar. De bezoekers plaatsten op hun beurt een 5-18-tussenspurt: 31-40 (17'). United faalde aan de vrijworplijn - 2 op 8 in het tweede quarter - zodat Brussels met 39-45-voorsprong de rust in trok.

Wen Mukubu liet het masker dat zijn gebroken neus beschermde tijdens de pauze in de kleedkamer. Het zorgde niet direct voor een nieuw elan. Niet bij de Belgische Congolees zelf, maar ook niet bij zijn ploegmaats. Onder impuls van Jonas Foerts diepte Brussels de kloof uit naar 45-56, halfweg het derde quarter. Kapitein Vanwijn schoot zijn ploeg dan op gang en Simons zorgde voor nieuwe hoop bij de Limburgse fans: 58-61 (30').

Opnieuw liet United de bezoekers weglopen naar: 60-69 (33').

Bij de thuisploeg bleef het tevergeefs zoeken naar scoorders naast Vanwijn en Simons. Desiron en 2 bommen van Simons zorgden nog even voor hoop (38' 74-77), maar nadat Anderson miste, bezegelden Niels Foerts en Bray defintief het Limburgse lot.

Quarters: 22-22, 17-23 (39-45), 19-18 (58-63), 23-26.

HUBO LIMBURG UNITED: 31/69 shots (waarbij 9/32x3), 10/19 vrijworpen. SIMONS 3+17, TUTTLE 4+6, SWING 0+0, ANDERSON 2+0, DESIRON 5+3, Mukubu 2+7, Lemaire 8+1, Jansen 3+0, Vanwijn 7+6, Lodwick 5+2.

BRUSSELS: 32/63 shots (waarvan 11/28x3), 14/18 vrijworpen. DOWE 5+0, MUYA 3+2, PECIUKEVICIUS 0+3, UBEL 9+2, SIMMONS 7+6, Loubry 3+0, N. Foerts 5+3, Depuydt 7+11, J. Foerts 6+11, Bray 0+6.