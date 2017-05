“Stop met geld te verdienen op de kap van kinderkankerpatiëntjes”

Hasselt -

Sinds hij dertig jaar geleden de vzw Kinderkankerfonds oprichtte is professor Yves Benoit (UZ Gent), een minzaam man, zelden boos geweest. Tot hem almaar meer verhalen bereikten van graaiers die geld proberen te verdienen op de kap van zijn organisatie, en de facto dus op kap van kinderkankerpatiëntjes. “Het voetbalevenement rond Diego Maradona is het beste voorbeeld. Hij kwam zogezegd naar België, met onze vzw als fondsenwerver en een deel van de winst was voor onze vzw. Wel: we hebben nog geen eurocent gezien.”