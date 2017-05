“Gwendolyn Rutten improviseerde als een lokale artieste in een dorpscafé”

Voorzitster Gwendolyn Rutten van Open Vld vindt dat iedere werknemer met minstens een 4/5de job onbelast 500 euro netto per maand moet kunnen bijverdienen. Volgens haar zullen mensen dan veel sneller officieel gaan bijklussen om zichzelf een extra te gunnen, zullen leraars die tijdens de middagpauze een initiatief nemen daar meer aan overhouden, en kunnen vrijwilligers bij verenigingen fatsoenlijk worden vergoed zonder dat ze problemen krijgen met de fiscus. Rutten gelooft zozeer in haar nieuwste idee dat ze het op de regeringstafel gaat leggen. Voor een leek mag dit als een winnend Eurovisiesonglied klinken, collega-politici en experten hoorden gisteren vooral een improvisatie van een lokale artieste in een of ander dorpscafé.

Wie een idee lanceert en dat niet onderbouwt, mag zich aan kritiek verwachten. Zo vrezen experten dat Ruttens voorstel nieuwe jobs kan verdringen, dat het de druk op de financiering van de sociale zekerheid allerminst zal doen afnemen, en dat misbruiken legio worden tenzij er een forse administratie met fikse controles tegenaan wordt gegooid. Voorts blijven veel vragen onbeantwoord. Mogen zelfstandigen, toch de chouchou’s van de liberalen, ook onbelast gaan bijklussen? En mag een werknemer dat doen bij een werkgever in dezelfde sector? Kan een ambtenaar bij een andere administratie belastingvrij gaan bijverdienen?

Eigenlijk kaapt Rutten (onbewust?) een pleidooi uit linkse hoek, namelijk de invoering van de 30-urenweek. Want wie zal nog zo zot zijn om elke week 38 uur te gaan werken om op die arbeid vervolgens de volle pot belastingen te betalen? Een alleenstaande voltijdse werknemer zonder kinderen met een bruto maandloon van 2.500 euro zal netto slechts 222 euro inleveren als hij 4/5de gaat werken. Als hij dus die vijfde vrije dag in de week bij een andere werknemer op zijn Ruttens gaat bijklussen, houdt hij op het einde van de maand meer over. En dat zonder verlies van sociale voordelen, want net zoals bij de flexi-jobs behoudt hij zijn sociale voordelen (pensioen, ziekte-uitkering, enz.).

Neen, Gwendolyn Rutten lanceert dit voorstel omdat Open Vld naarstig op zoek is naar een nieuwe trofee. In tegenstelling tot N-VA dat de hervorming van de vennootschapsbelasting heeft gekaapt en CD&V dat van de meerwaardebelasting een halszaak maakt, oogt het palmares van de Vlaamse liberalen in de regering-Michel voorlopig mager. Het enige succes waarmee ze kunnen uitpakken is dat van de flexi-jobs. Logisch dus dat Rutten hieraan een vervolg wil breien. Haar 500 euro-voorstel bekt leuk, maar is niet meer dan een improvisatienummertje. What’s next?