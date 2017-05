“Amerikaanse wapenleveringen aan Syrische Koerden zijn een blunder”

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft de Verenigde Staten opgeroepen af te zien van de wapenleveringen aan de Syrisch-Koerdische militie YPG (Volksbeschermingseenheden in Syrië).

Die beslissing is een ‘blunder’ en de Amerikaanse regering moet die ongedaan maken, zei Erdogan in Ankara. ‘Ik wens, nog voor ik naar de VS vertrek, dat een aantal misverstanden zo snel mogelijk worden teruggedraaid’, zei Erdogan.

Erdogan trekt komende week naar Washington voor een ontmoeting met de Amerikaanse president Donald Trump. Hij zal ‘de bezorgdheid’ van Turkije tijdens zijn bezoek persoonlijk aankaarten, kondigde Erdogan aan. De VS hadden dinsdag beslist de Koerdische militie YPG in de strijd tegen de terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) met zwaar wapentuig uit te rusten. De YPG maken deel uit van de Syrische Democratische Krachten (SDF) en zijn voor de VS een belangrijke bondgenoot in de strijd tegen de IS. Turkije beschouwt de militie echter als een filiaal van de verboden Koerdische afscheidingsbeweging PKK.

Erdogan verklaarde dat terreurorganisaties niet met terreurorganisaties bestreden kunnen worden. ‘We willen geloven dat onze bondgenoten er de voorkeur aan geven aan onze zijde te staan en niet aan de zijde van terreurorganisaties’, zei hij tot slot.

Intussen heeft een Amerikaans militair woordvoerder laten weten dat -ondanks het pleidooi van Erdogan- weldra zal begonnen worden met de wapenleveringen aan de Syrische Koerden. Een deel van het materiaal is al ter plaatse en kan snel gedistribueerd worden, zei kolonel John Dorrian, Amerikaans woordvoerder van de internationale coalitie tegen de IS. Het Witte Huis heeft het Pentagon de toelating gegeven voor de wapenleveringen om de nederlaag van de Islamitische Staat in Syrië te bespoedigen.