Turkije wil nog altijd tot de EU toetreden

Turkije is niet van plan om de banden met Europa te verbreken en wil nog altijd toetreden tot de Europese Unie. Dat zei de Turkse minister voor Europese Zaken Omer Celik woensdag in Brussel, waar hij onder meer sprak met de hoge EU-vertegenwoordiger Federica Mogherini.

De diplomatieke banden tussen Ankara en Brussel staan op een laag pitje sinds de mislukte staatsgreep van vorig jaar. Na het referendum in Turkije dat president Erdogan nog meer macht geeft, zijn de Turks-Europese zelfs in het vriesvak beland. Minister Celik is de eerste Turkse hoogwaardigheidsbekleder die sinds dat referendum naar Brussel kwam.

“Wij willen vooruitgang boeken in de context van een volwaardige en volledige aansluiting. Er is geen sprake van om de banden met de EU te verbreken”, zei Celik woendag in Brussel.