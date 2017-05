“Ontslag FBI-baas Comey heeft niets te maken met onderzoek naar Rusland”

Het ontslag van FBI-directeur James Comey heeft niets te maken met het onderzoek naar Rusland. Dat zei vicepresident Mike Pence woensdag aan de pers in het Amerikaanse Congres in Washington. Trump had de baas van de federale politie dinsdagavond verrassend ontslagen.

De diensten van Comey onderzochten mogelijke contacten tussen leden van Trumps campagneteam en Russische vertegenwoordigers. De Amerikaanse media en de Democraten vermoeden dat dat de echte reden is voor het ontslag van Comey.

Mike Pence Foto: AP

Pence verdedigde de beslissing echter: “President Trump heeft de juiste beslissing op het juiste moment genomen”. Trump heeft “vastberaden leiderschap” getoond. Het gaat erom het vertrouwen in de FBI weer te herstellen. “Het was tijd voor een nieuw begin”.

Het gaat er nu enkel om een nieuwe FBI-directeur te vinden. In de Amerikaanse media werd onder andere de voormalige New Yorkse burgemeester Rudy Giuliani als opvolger genoemd. Hij zei in het magazine The Atlantic echter dat hij geen kandidaat is voor de functie.