KAART. Zoveel kost een villa in uw gemeente

Villa’s zijn in 2016 in Vlaanderen gemiddeld goedkoper geworden dan het jaar voordien. Dat blijkt uit dinsdag gepubliceerde cijfers van de FOD Economie. Welke gemeenten in Limburg goedkoper geworden zijn goten we in een overzichtelijke interactieve kaart.

Als we de cijfers over heel België bekijken zijn zowel huizen, villa’s als appartementen vorig jaar in prijs gestegen tegenover 2015. Maar als per regio gekeken wordt, valt op dat in Vlaanderen villa’s (-0,1 procent) en appartementen (-1,3 procent) gemiddeld goedkoper zijn geworden in 2016. De Vlaamse huizen werden nog wel duurder.

Op onderstaande kaart zie je of een villa in jouw gemeente goedkoper geworden is. We vergeleken de telkens de cijfers van het 4de kwartaal van 2015 met die van 2016.