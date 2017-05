N-VA-parlementslid wordt onwel tijdens plenaire vergadering

Brussel - N-VA-parlementslid Ludo Van Campenhout is woensdag tijdens de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement onwel geworden. De N-VA-politicus zakte uit zijn stoel, waarna onder meer Open Vld-parlementslid en arts Freya Saeys kwam toegesneld voor een eerste controle. De hulpdiensten werden verwittigd en de vergadering werd geschorst.

Na een tiental minuten leek Van Campenhout, die onlangs bekendmaakte dat hij opnieuw in behandeling is voor zijn alcoholprobleem, opnieuw bij zijn positieven te komen en werd hij meegevoerd door de hulpdiensten. Hij zal gecontroleerd worden in een nabijgelegen ziekenhuis.

Het is niet de eerste keer dat iemand onwel wordt in het Vlaams Parlement. Eerder dit parlementaire jaar werden ook ministers Hilde Crevits en Ben Weyts onwel in het Vlaamse halfrond.