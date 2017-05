Alarm in Brussel voor ‘hondsdolle’ kat

In Brussel wordt koortsachtig gezocht naar een kat. Het beest zou immers hondsdol kunnen zijn, en bijgevolg een gevaar vormen voor de volksgezondheid.

Het gaat om een kat afkomstig uit Marokko, waar hondsdolheid nog steeds aanwezig is. De kat geraakte via Frankrijk in ons land. Eerst was er trouwens spraken van twee 'gevaarlijk' poezen. “Dieren die worden ingevoerd, moeten zijn ingeënt tegen hondsdolheid” zegt Philippe Houdart, woordvoerder van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). “Bij een onderzoek bleek dat dit dier niet in orde was.”

Het is niet geheel duidelijk of het dier ook drager is van rabiës (de wetenschappelijke benaming van het ‘foute’ hondsdolheid). Een bloedtest kon daarover ook geen zekerheid verschaffen, vermits de kat plots “van de radar verdween”, aldus nog Houdart. “Volgens de eigenaar is ze door een auto overreden. De kans is dus klein dat ze nog rondloopt, maar we kunnen geen risico nemen.

“Hondsdolheid is een gevaarlijke ziekte. Ze kan overgedragen worden van dier op dier, maar ook op de mens. Elk jaar sterven er wereldwijd nog 50.000 à 70.000 mensen aan de ziekte. Voor de veiligheid hebben we daarom de burgemeester van Sint-Lambrechts-Woluwe, waar de eigenaar van de kat woont, ingelicht. Uit onderzoek is overigens gebleken dat het niet de eerste keer was, dat de man een kat uit zijn land had meegebracht. Ook die dieren voldeden wellicht niet aan de invoereisen.”

België is officieel vrij van hondsdolheid en sinds maart 2016 is vaccinatie van gezelschapsdieren niet langer verplicht. Als u daarentegen met uw huisdier naar het buitenland reist of vanuit het buitenland naar België terugkeert, zijn de regels strikter en het is essentieel ze toe te passen.

Meer informatie over hondsdolheid en de voorwaarden waaraan u moet voldoen als u uw huisdier meeneemt op reis vindt u op de site van de FOD Buitenlandse Zaken.