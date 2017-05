In vier Duitse deelstaten - Beieren, Berlijn, Saksen en Saksen-Anhalt - zijn woensdagochtend op bevel van het federale parket huiszoekingen gehouden. Volgens het Bundesanwaltschaft in Karlsruhe worden drie bij het gerecht bekende personen gezocht. Twee van hen worden verdacht van lidmaatschap van de terreurbeweging Islamitische Staat, de derde van steun aan IS. Er vonden geen arrestaties plaats.