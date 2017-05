Genk is wereldstad voor één week

Genk - Na een hele week vrijwilligerswerk te doen en bezoeken te brengen aan scholen en bedrijven, doen de castleden van Up with people er een schepje bovenop. Tijd voor een knallende show! Met deze show willen de castleden eerst en vooral België bedanken voor hun gastvrijheid. Niet te vergeten, geven ze een boodschap mee aan alle aanwezigen. Verder zetten ze zich ook in voor het goede doel. De opbrengst gaat namelijk naar acht organisaties: het Limburgs Studentfonds, Ondernemers voor Ondernemers, Vroemdag, Het Handwaslied, de studies van twee Nicaraguaanse meisjes, Klavertje 3 en Sint-Gerardus. Up with people staat voor mensen, maar het gaat niet alleen om de mensen rondom je. De boodschap is om te weten wie jij bent in een grote menigte, wat je voor jezelf en voor anderen kan betekenen. je voor jezelf en voor anderen kan betekenen.

Ontdek de wereld

Negentig procent van de castleden zijn nog nooit eerder in België geweest. UwP geeft jongeren de kans om de wereld op een unieke manier te ontdekken. Zo kan je in het onwetende stappen, zonder dat je je zorgen moet maken voor de gevolgen. Wat je allemaal in deze reis meekrijgt zijn waarden voor het leven. Je leert, je geniet, je leeft mee.

De ideale carrière-boost

Ondanks dat men een halfjaar uit het dagdagelijkse leven stapt, betekent dit niet meteen een verloren halfjaar in je carrière. Integendeel, een reis met Up with People is net een boost voor je carrière. Je leert namelijk nieuwe kwaliteiten die je helpen goed te functioneren in het bedrijfsleven.

Een stap in de goede richting

Het leven voor en na Up with People brengt veranderingen teweeg. De castleden zijn alvast herboren mensen en willen hun vreugde delen met de rest van de wereld. Met de positieve ingesteldheid die de castleden hebben, betoveren ze alle bezoekers en geven ze hen de mooiste boodschappen mee. Dit in de hoop dat de bezoekers zelf ook verandering in de maatschappij willen brengen.

Zaterdag 13 mei 2017 om 15u en 20u zullen de castleden een spetterende show opvoeren in de Limburghal in Genk. Vanaf 17 uur begint de World Food Village waar je vele lekkere gerechten van over heel de wereld kan eten. Tickets zijn verkrijgbaar via: www.upwithpeople.org/Genk