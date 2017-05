Parket voert onderzoek naar alle adopties via Congolees weeshuis

Brussel - Het federaal parket zal alle adopties via het omstreden Congolese weeshuis Tumaini herbekijken. Dat schrijft Het Laatste Nieuws woensdag op basis van de woordvoerder van het federaal parket. Al in drie adopties is er sprake van verregaande fraude. Nu zullen ook de acht andere adopties uit het weeshuis van Julienne Mpemba onder de loep worden genomen.

In november 2015 kwamen elf weeskindjes toe in ons land. Zeker drie van hen bleken een valse identiteit gekregen te hebben en bovenal, het bleken geen wezen te zijn. Het Laatste Nieuws speurde de biologische ouders van de kinderen op in de Democratische Republiek Congo. Voor deze drie kinderen komt er al zeker een herziening door de familierechtbank.

Maar het federaal parket zal ook de acht andere dossiers, en bij uitbreiding alle Congolese adopties sinds de samenwerking met het weeshuis werd opgestart in 2012 onderzoeken.

Om hoeveel kinderen het gaat, is nog niet duidelijk. Maar Julienne Mpemba, de zaakvoerster die in verdenking werd gesteld van mensenhandel, liet verstaan dat ze “dertig à veertig” wezen leverde aan wensouders in België en de VS.