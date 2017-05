Gezin verschanst zich voor overvallers

Lommel -

Vier gemaskerde en gewapende mannen hebben maandagavond in Lommel geprobeerd om brasserie De Lossing te overvallen. De zaak was op dat moment gesloten. De uitbaters die zich boven in het woongedeelte bevonden, hielden telefonisch contact met de politie. Toen het viertal op de vlucht sloeg, werden ze vrijwel onmiddellijk ingerekend.