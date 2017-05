De nieuwe thigh gap: toon je ribben

Hasselt -

De tijd dat meisjes poseerden met een holte tussen hun dijen terwijl hun voeten elkaar raakten – op sociale media gekend als de thigh gap – is voorbij. Vandaag is de nieuwe trend om je ribben te tonen, door languit op een zetel te poseren of je buik in te trekken. Modellen, zangeressen of social media-influencers, onder andere Kourtney Kardashian en topmodel Bella Hadid, delen de kiekjes van zichzelf in bikini en uitpuilende ribben en heupen met de hashtag #ribcage. Erg natuurlijk ziet het er niet uit. “Bij de kleine minderheid zijn structuren van beenderen wel zo zichtbaar”, zegt sportarts Ruben De Gendt. “Maar meestal gaat het om de houding op de foto: een kanteling of de buik intrekken kan hetzelfde effect hebben. Zelfs minder magere dames kunnen zo poseren.” Wie zijn ribben op foto toont, is daarom dus nog niet ongezond, zegt de sportarts. “Maar de trend wordt wel ongezond als het voor volgers een ideaalbeeld creëert.”