Twee jaar cel geëist tegen wegpiraat E314

Het Brusselse parket-generaal heeft gisteren een effectieve celstraf van twee jaar gevorderd tegen Curd V., de man die berucht is als “de wegpiraat van de E314”.

V. kwam begin januari 2014 in het nieuws toen op Facebook een filmpje opdook waarin te zien was hoe hij op de E314 gevaarlijke rijmanoeuvres uitvoerde. In maart 2016 werd hij door de Leuvense correctionele rechtbank veroordeeld tot 18 maanden cel voor elf feiten van verkeersagressie, maar hij was daartegen in beroep gegaan. Gisteren daagde hij echter niet op voor het Brusselse hof van beroep. Ook zijn advocaat verscheen niet. Hij riskeert dus bij verstek veroordeeld te worden. Het arrest valt op 27 juni.