Inter zet coach op straat na 2 op 21

Inter Milaan heeft drie speeldagen voor het einde van het kampioenschap zijn trainer Stefano Pioli ontslagen. Dat maakte de Serie A-club dinsdag bekend.

Pioli was slechts een half jaar in dienst bij Internazionale. In november nam hij het over van de Nederlander Frank De Boer. Tot het einde van het seizoen komt beloftetrainer Stefano Vecchi aan het hoofd van het eerste elftal te staan.

Met 56 punten uit 35 wedstrijden is Inter pas zevende in de Serie A. Afgelopen zondag werd er met 1-0 verloren bij Genoa. Uit de laatste zeven wedstrijden werden slechts twee punten gepuurd.