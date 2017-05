Moon Jae In bevestigd als nieuwe president Zuid-Korea

De liberale politicus Moon Jae In (64) van de Democratische Partij is bevestigd als de winnaar van de presidentsverkiezingen in Zuid-Korea. Dat bericht het persagentschap Yonhap. Met het overgrote deel van de stemmen geteld, kan Moon op 11,4 miljoen, ofwel 40,2 procent, van de stemmen rekenen. Zijn voorsprong op zijn concurrenten is daarmee onoverbrugbaar.