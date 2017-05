”Mogen toch verwachten dat arbeidsinspecteurs een minimum aan gezond verstand hebben”

Met een charter heeft staatssecretaris Philippe De Backer, bevoegd voor de strijd tegen de sociale fraude, zijn arbeidsinspecteurs tot de orde geroepen na een incident afgelopen zondag in Tongeren.

U weet niet meer waar het juist om ging? Dan dit snel samengevat ter herinnering. Afgelopen zondag was het de jaarlijkse Italiaanse Dag in Tongeren. Ook een dealer van de Italiaanse automerken Fiat en Alfa Romeo had een stand. Bij de opbouw van die stand stak zijn 10-jarige zoon Matteo een handje toe. Drie arbeidsinspecteurs vonden dit kinderarbeid en spraken eerst Matteo en daarna zijn vader aan. Het kwam tot een hoogoplopende discussie. Waarna de drie arbeidsinspecteurs weggingen. Of de zaak nog een staartje krijgt in de vorm van een boete voor de ouders, is niet duidelijk.

Het is goed dat er een wet is die kinderarbeid verbiedt. En als er een wet is, dan moet die toegepast worden. Om dat af te dwingen zijn dan weer controles nodig. Maar van onze arbeidsinspecteurs mogen we toch verwachten dat ze een minimum aan gezond verstand hebben. Dat er ook iets is zoals de letter van de wet en de geest van de wet. Mijn gezond verstand zegt me dat de wet vooral bedoeld is om structurele kinderarbeid tegen te gaan. Niet om te jagen op kinderen die af en toe een handje toesteken. Zoals Matteo dat vorige zondag in Tongeren deed bij het verankeren van een tentje. Trouwens, waarom mag een kind op een zaterdagnamiddag wel het gras afrijden bij hem thuis maar mag hij niet de botsauto’s van zijn vader terug op zijn plaats zetten op een zaterdagnamiddag? Mij lijkt het laatste nochtans veel leuker.

Maar goed, nu ben ik de wet op kinderarbeid aan het herschrijven en dat is niet mijn taak. Wel die van staatssecretaris Philippe De Backer. Omwille van alle commotie pakt die alvast uit met een charter waarin hij zijn arbeidsinspecteurs oproept om hun gezond verstand te gebruiken en zich te concentreren op de strijd tegen de echte kinderarbeid, het zwartwerk en de sociale dumping. Juist, dat zouden wij ook graag hebben. Hoe meer hoe beter zelfs. En aan werk zal het de arbeidsinspecteurs niet ontbreken. In een interview met deze krant schatte professor en fiscaal expert Michel Maus de zwarte economie in ons land op 16 procent. Hierdoor lopen onze overheden jaarlijks 5 à 6 miljard euro aan belastingen mis. En dan hebben we het nog niet gehad over de meer dan ergerlijke sociale dumping waardoor mensen hier in vooral de bouw- en transportsector hun job verliezen, onze overheden inkomsten uit belastingen en SZ-bijdragen mislopen en de nieuwe Oost-Europese werknemers onderbetaald worden.