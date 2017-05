Belgische bibber in de benen: “Blanche kijkt zoals een hertje in koplampen”

Het zit erop. De 17-jarige Blanche heeft zich aan haar vuurdoop gewaagd tijdens de eerste halve finale van het Songfestival 2017. Met een imposante zwarte jurk stond ze op het podium als een fragiele dame tijdens het straffe Eurovisiesonggeweld. Schattig, bedeesd, nerveus, uniek. De reacties op haar performance zijn uiteenlopend.

Ze was goed vetrokken, Blanche in haar nieuwe jurk. Bedeesd speurde ze in het begin het publiek af, maar tijdens het middelste gedeelte bloeide ze helemaal open en waagde ze zich aan haar eerste bewegingen. Toen de hoge noten moesten komen, leek het mis te gaan en wandelde het meisje van het ideale pad af. De vraag is of ze nu met dit optreden haar favorietenrol nog kan waarmaken en kan doorstoten naar de finale.

Het ontbrak alvast niet aan supporters. Zelfs het koningshuis supporterde mee.

Sommigen zijn laaiend enthousiast.

i hope everyone will love Blanche as much as i do, i just want to hug her! #Eurovision — lukey (@lukeyregan) May 9, 2017

Anderen vonden dat het vooral opviel hoe zenuwachtig ze was.

Blanche heeft het niet slecht gedaan, maar ze oogde heel bang helaas. Ze heeft wel een enorme gunfactor! Hopelijk gaat ze door! ?? #esc2017 — Peter van der Wijk (@Peter_92) May 9, 2017

Wat een zonde.. mogelijk het beste nummer zo troosteloos en ogenschijnlijk op van de zenuwen brengen #Blanche #Eurovision — Benny Bicker (@BickyB) May 9, 2017

Genuinely worried she might start crying. You're doing FAB Blanche, we <3 you #eurovision — Schlagerpeppen (@schlagerpeppen) May 9, 2017

@Eurovision @blanchemusicbe A nice song, catchy! Good to listen on radios this summer, but maybe not enough to win the contest. #Eurovision — zita angie (@zitangie) May 9, 2017

Zou het genoeg zijn om door te gaan? De wedstrijd loopt nog.