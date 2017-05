Al zeker vijf Belgen zwaar ten val gekomen in Vierdaagse van Duinkerke, Vandenberg weer “bij bewustzijn”

In de openingsetappe van de Vierdaagse van Duinkerke zijn dinsdag al zeker vijf Belgische wielrenners betrokken geraakt bij een zware valpartij. AG2R-renner Stijn Vandenbergh verloor zelfs even het bewustzijn en werd uit voorzorg overgebracht naar het ziekenhuis van Valenciennes. Ook Stijn Devolder, Stef Van Zummeren en Gaetan Bille van Veranda's Willems-Crelan en Frederik Frison (Lotto-Soudal) kwamen zwaar ten val in de Franse wedstrijd die bekend staat als "het festival van de valpartijen".

De valpartij in het peloton vond plaats op zo’n 22 kilometer van de aankomststreep. Stijn Vandenbergh was daarbij het zwaarste slachtoffer.

Onze landgenoot verloor door de impact zelfs even het bewustzijn, en bleef roerloos liggen. In de ambulance kwam hij weer bij zijn positieven. Zijn ploeg bevestigde intussen dat het Vandenbergh liet overbrengen naar het ziekenhuis van Valenciennes voor nader onderzoek: “Stijn verloor het bewustzijn bij de val, maar is nu weer bij bewustzijn. Hij heeft een hersenschudding opgelopen en wordt in het ziekenhuis van Valenciennes ter observatie gehouden.”

Enkele collega’s waren na afloop van de etappe (gewonnen door Jens Debusschere) nog steeds zwaar onder de indruk van de massale valpartij Zo liet Jonas Rickaert van Sport Vlaanderen-Baloise op Twitter weten: “Ik hoop dat Stijn in orde is na zijn zware val. Het zag er heel ernstig uit.” Vandenbergh kende dit seizoen al de nodige dosis pech: in de aanloop naar de klassiekers moest hij afrekenen met een longontsteking.

Niet enige slachtoffer

Ook Frederik Frison (Lotto Soudal) en Stijn Devolder (Veranda's Willems-Crelan) kwamen stevig in aanraking met het asfalt bij dezelfde valpartij, ook zij werden naar het ziekenhuis afgevoerd. "Ik heb Devolder, Stef Van Zummeren en Gaetan Bille bij mij in de auto genomen en we zijn naar het ziekenhuis van Kortrijk getrokken", vertelt Ivan De Schamphelaere, de sportdirecteur van Devolder.

"Bij Stijn vreest men voor een breuk, anders heeft hij een zware kneuzing aan de ribben opgelopen. Van Zummeren heeft last aan het staartbeen. Bille kwam in de openingsetappe zelfs twee keer ten val. Hij liep schaafwonden op langs beide zijden van het lichaam en wordt nog nader onderzocht. We blijven dus in de hoek waar de klappen vallen. Ik betwijfel dat Bille en Van Zummeren woensdag nog aan de start komen van de tweede etappe. Zij reden de rit wel nog uit, Devolder niet meer."

Big crash in the pack with 22km to go #4JDD pic.twitter.com/myLw616H1v — Team Wanty-Gobert (@TeamWantyGobert) 9 mei 2017

Ook Lotto Soudal moet woensdag voort met nog slechts zeven renners, na de opgave van Frederik Frison. Ploegleider Mario Aerts: "Ook Frederik was betrokken in die zware valpartij. Hij blijkt geraakt aan de ribben en werd overgebracht naar het ziekenhuis van Valenciennes. Ik hoop dat het nog meevalt."